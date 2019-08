Terespol: Wtargnięcie do urządzenia rentgenowskiego

Nieuprawniona osoba dostała się do strefy rażenia urządzenia rentgenowskiego w Terespolu (lubelskie), które służy do prześwietlania wagonów przejeżdżających przez granicę polsko-białoruską. Osoba ta mogła zostać napromieniowana, powinna zgłosić się do szpitala.

Zdjęcie Przejście graniczne w Terespolu /Bartosz Krupa /East News

O incydencie informuje w komunikacie na swojej stronie internetowej Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej. "22 lipca tego roku na terenie urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania wagonów kolejowych w Terespolu miało miejsce zdarzenie polegające na wtargnięciu do strefy rażenia nieznanej osoby nieuprawnionej" - podano w komunikacie.

"W konsekwencji, w wyniku nieuprawnionego wtargnięcia, osoba ta mogła zostać napromieniowana" - ostrzega urząd i wzywa tę osobę, aby zgłosiła się do szpitala bądź skontaktowała ze służbą dyżurną Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego, tel. 83 344 97 17, w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym skutkom dla zdrowia.

"Wtargnięcie nastąpiło pomimo umieszczonych w tym obszarze znaków ostrzegawczych - ostrzeżenie przed promieniowaniem jonizującym i substancjami radioaktywnymi" - głosi komunikat.

Skaner do prześwietlania wagonów w Terespolu należy do największych tego typu urządzeń w Europie.