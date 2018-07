Tragiczny wypadek na Lubelszczyźnie. Nie żyje 18-latek

W nocy z niedzieli na poniedziałek w miejscowości Gęsi (lubelskie) doszło do tragicznego w skutkach wypadku. 21-latek zjechał ciągniemy do rowu i uderzył w drzewo. Zginął jadący z nim 18-latek.

Zdjęcie Kierujący ciągnikiem 21-latek zjechał do rowu i uderzył w drzewo /Policja

Jak informuje policja, do wypadku doszło około 2:00 w nocy. Kierujący ciągnikiem 21-latek zjechał do rowu i uderzył w drzewo. Jadący z nim 18-latek został przygnieciony, mimo reanimacji nie udało się go uratować.

Reklama

Jak się okazało, 21-latek miał we krwi ponad promil alkoholu. Gdy na miejsce przybyła policja, próbował tłumaczyć, że to nie on prowadził traktor, a 18-letni kolega. Jednak wstępne ustalenia policjantów wskazują, że to 21-latek był kierowcą.

Mężczyzna został zatrzymany.