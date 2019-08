Policjanci z Biłgoraja (woj. lubelskie) od soboty poszukują niebezpiecznego, chorego psychicznie 42-latka. Uzbrojony w siekierę mężczyzna podczas interwencji domowej zaatakował funkcjonariuszy, a potem zbiegł do lasu. Może mu towarzyszyć agresywny owczarek niemiecki.

Zdjęcie Chory psychicznie 42-latek poszukiwany przez policję /bilgoraj.lubelska.policja.gov.pl /Policja

W sobotę, 10 sierpnia, około godz. 5.00 rano policjanci zostali skierowani na interwencję domową w gminie Potok Górny na Lubelszczyźnie, podczas której 42-letni mężczyzna groził najbliższym siekierą. Po przybyciu na miejsce zaatakował funkcjonariuszy i uszkodził radiowóz. Policjanci oddali strzały ostrzegawcze, jednak mężczyzna zbiegł do lasu. Pobiegł za nim jego pies.

Poszukiwania mężczyzny wciąż trwają. Służby przeczesują obecnie las i sprawdzają okolice Biłgoraja - m.in. przy użyciu dronów.

Mężczyzna ma przemieszczać się w kierunku Podkarpacia. Policjanci podkreślają, że 42-latek może być bardzo niebezpieczny i proszą, by się do niego nie zbliżać i nie próbować go zatrzymywać, tylko powiadomić policję.

Poszukiwany wcześniej wielokrotnie leczył się psychiatrycznie i prawdopodobnie przestał przyjmować leki.

Mężczyzna ma około 180 cm wzrostu, krępą sylwetkę, krótkie, siwiejące włosy. Ubrany jest w granatową koszulę i dżinsy. Może mieć obrażenia lewej nogi.