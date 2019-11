34-latek ze Świdnika, który - będąc pod wpływem alkoholu - wtargnął w piątek wieczorem na teren byłego obozu koncentracyjnego na Majdanku, usłyszał zarzuty.

Zdjęcie Muzeum na Majdanku /Robert Neumann /Agencja FORUM

Mężczyzna wszedł do jednej z wieżyczek strażniczych. Jak powiedział Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, podejrzany wybił okno wieżyczki i w niej zasnął. Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów, następnie trafił do izby wytrzeźwień. Miał prawie trzy promile alkoholu we krwi.

Dzisiaj 34-latek został doprowadzony do prokuratury, tam usłyszał zarzuty, między innymi znieważenia oraz uszkodzenia zabytku.

Grozi mu kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Wobec mężczyzny zastosowano dozór policji.