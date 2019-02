​Lubuskie: 27-letni kierowca wjechał w pieszych

Zarzuty spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości oraz kierowania pod wpływem alkoholu w warunkach recydywy usłyszał 27-latek, który w niedzielę w Zwierzynie (woj. lubuskie) potrącił cztery osoby idące chodnikiem - poinformował we wtorek PAP Maciej Kimet z zespołu prasowego lubuskiej policji.

"Po wypadku mężczyzna próbował zbiec z miejsca zdarzenia, jednak został ujęty przez świadków. 27-latek przyznał się do zarzutów i złożył wyjaśnienia. Wcześniej był karany za jazdę po spożyciu alkoholu. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia" - powiedział PAP Kimet.

Dodał, że we wtorek sprawca wypadku zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego w prokuraturze i zapadnie decyzja o środkach zapobiegawczych wobec mężczyzny.

Do wypadku doszło w niedzielne popołudnie w Zwierzynie w pow. strzelecko-drezdeneckim. 27-latek na łuku drogi w centrum tej miejscowości stracił panowanie nad pojazdem i sunąc bokiem wpadł na chodnik uderzając w cztery idące nim osoby.

Jednym z dowodów w sprawie jest nagranie z monitoringu, na którym widać, jak renault megane z impetem wpada w ludzi.

W wyniku wypadku rannych zostało trzech 15-latków i 43-letnia kobieta. Chłopcy zostali przewiezieni do szpitala w Gorzowie Wlkp., a kobieta do lecznicy w Drezdenku. Mimo, że wypadek wyglądał bardzo drastycznie, nie doznali obrażeń zagrażających ich życiu. Sprawca wypadku miał ok. 1,5 promila alkoholu w organizmie.