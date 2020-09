Lubuskie: Grzybiarze zgubili się w lesie. Zorganizowano akcję poszukiwawczą

Gorzowscy policjanci przeprowadzili w sobotę (19 września) akcję poszukiwawczą czteroosobowej rodziny, która zgubiła się w lesie. Grzybiarze zawędrowali kilka kilometrów od swojego samochodu - poinformował w poniedziałek Grzegorz Jaroszewicz z Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Do tego wydarzenia doszło w sobotę (19 września) około godziny 18 w lasach nieopodal Gorzowa. Czteroosobowa rodzina z psem przyjechała do lasu na spacer i grzyby, ale zgubiła się i nie potrafiła wrócić do auta. O pomoc zwróciła się do policjantów.

- Trzeba było działać szybko, bo zbliżał się zmrok. Informacji na temat lokalizacji było niewiele. Nie pomagały też mapy zainstalowane w telefonie. Rodzina była jednak w stałym kontakcie z policjantami i przesłała im zdjęcia znajdujących się w lesie słupków geodezyjnych. Ci znając teren po kilkudziesięciu minutach dotarli do zagubionych - powiedział Jaroszewicz.

Trzeba zachować rozwagę

Okazało się, że rodzice z dziećmi byli kilka kilometrów od swojego auta. Policjanci przetransportowali ich na parking, skąd mogli cali i zdrowi wrócić do domu w Gorzowie.

Jaroszewicz przypomniał, że sezon na grzybobranie i leśne spacery jest w pełni, a wielogodzinne wyprawy powodują, że można stracić orientację w terenie. Przy tej okazji apelują o zachowanie rozwagi podczas wypadów do lasu.

Każdego roku gorzowscy policjanci co najmniej kilkanaście razy poszukają osób, które wyszły na grzyby i nie potrafią wrócić do domu.

