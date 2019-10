Lubuskie: Policjanci odzyskali bmw warte 300 tysięcy złotych

Gorzowscy policjanci odzyskali luksusowe BMW X6 skradzione w Niemczech. Do sprawy zatrzymano 54-, 38- i 25-latka. Podejrzani usłyszeli zarzuty paserstwa i trafili na trzy miesiące do aresztu - poinformowała we wtorek Marzena Śpiewak z zespołu prasowego lubuskiej policji.

Zdjęcie Jak informują policjanci, wartość BMW to ponad 300 tys. złotych /Policja

"Śledczy prowadzący postępowanie sprawdzają, czy aresztowani mają na swoim koncie inne przestępstwa. Za paserstwo grozi im do pięciu lat więzienia" - powiedziała Śpiewak.

Do odnalezienia samochodu na posesji w jednej z podgorzowskich wsi doszło dzięki informacjom zebranym przez dzielnicowego z komisariatu w Witnicy i kryminalnych z gorzowskiej komendy miejskiej.

Policjanci ustalili, że na terenie jednej z posesji w gminie Witnica może stać luksusowe auto, które wcześniej zostało skradzione w Niemczech. Funkcjonariusze w ubiegłym tygodniu weszli tam i znaleźli BMW. Odzyskane auto trafiło na policyjny parking.

"Działania kryminalnych skutkowały także wytypowaniem i zatrzymaniem osób uwikłanych w proceder. Zebrane dowody dały podstawę do ich tymczasowego aresztowania" - dodała Śpiewak.

Wartość samochodu wynosi ponad trzysta tysięcy złotych.