Tragiczny wypadek w miejscowości Cibórz (woj. lubuskie). Samochód, którym podróżowało pięć osób, wpadł do stawu. Pomimo podjętej reanimacji, nikogo nie udało się uratować.

Zdjęcie Grafika ilustracyjna /INTERIA.PL

Do zdarzenia doszło we wtorek (10 grudnia) nad ranem. Strażacy otrzymali zgłoszenie około godz. 5.50.



Samochód osobowy marki Audi A4 z nieznanych przyczyn zjechał z drogi i wpadł do stawu. Auto, wystające częściowo z wody, zauważył przejeżdżający w pobliżu kierowca.

Jak informuje Radio Zet, na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Służby wyciągnęły samochód na brzeg. Znajdowało się w nim pięć nieprzytomnych osób. Niestety, mimo podjętej reanimacji nie udało się ich uratować. Lekarz stwierdził zgony.



"To dwie kobiety i trzech mężczyzn w młodym wieku. Wszystkie te osoby przez długi czas były reanimowane. Niestety, nie udało się przywrócić im czynności życiowych. Okoliczności wypadku będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratora" - przekazał rzecznik lubuskiej straży pożarnej, Dariusz Szymura.

Na razie nie wiadomo, jak długo samochód znajdował się w wodzie i w jaki sposób wpadł do stawu.