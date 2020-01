Do tragicznego wydarzenia doszło we wtorek w Przytocznej (woj. lubuskie). Z tamtejszego jeziora strażacy wyłowili 88-letniego mężczyznę. Nie udało się go uratować; prawdopodobnie wpadł do wody z pomostu – poinformowała w środę Justyna Łętowska z Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu.

"Okoliczności śmierci 88-latka są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora. Wszystko jednak wskazuje na nieszczęśliwy wypadek. Prawdopodobnie chodzący o kulach senior podczas spaceru nad jeziorem wszedł na pomost i spadł z niego do wody. Niestety, nie był już w stanie z niej się wydostać" - powiedziała Łętowska.

88-latek wyszedł z domu na spacer we wtorek wczesnym popołudniem. Kiedy nie wracał, zaniepokojona rodzina zaczęła go szukać. Nad brzegiem jeziora znaleziono jego kule, a blisko tego miejsca strażacy wyłowili z wody mężczyznę. Podjęto reanimację, jednak nie przyniosła ona skutku. Lekarz stwierdził zgon 88-latka.

O wypadku poinformowała "Gazeta Lubuska".