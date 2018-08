Słubice: Płonął dach uczelni

We wtorek w późnych godzinach wieczornych w Słubicach doszło do pożaru Collegium Polonicum. Ogniem zajął się dach uczelni. Jego znaczna część spłonęła - informuje portal slubice24.pl.

Wieczorem nad dachem budynku było widać ogień, a rejon sąsiedniego mostu spowijały kłęby dymu.



Około północy sytuację udało się opanować. Niestety, spora część dachu nad aulą została zniszczona, a wnętrza, w tym również cenne wyposażenie, zostały zalane przez wodę.



- Spalił się drewniany świetlik nad dużą aulą i część stropu. Zniszczona została także ściana przy scenie. Warto zaznaczyć, że strażacy nie tylko gasili pożar, ale pomagali również w ewakuacji części sprzętu z auli, w tym cennego fortepianu - mówił portalowi Michał Borowy ze słubickiej jednostki straży pożarnej.



Czy było to podpalenie, nieszczęśliwy wypadek, a może zwarcie instalacji elektrycznej? To się dopiero okaże. Nieoficjalnie dziennikarze usłyszeli, że na dachu uczelni była wcześniej kładziona papa i być może ma to związek z pożarem.