Policjanci z Zielonej Góry wciąż poszukują Moniki i Danuty Przybylskich. Kobiety poszukiwane są w związku z wybuchem gazu w bloku mieszkalnym przy ulicy Wyszyńskiego w Zielonej Górze. Do zdarzenia doszło w środę (3 lipca) po godzinie 21.

Zdjęcie Policja poszukuje 53-letniej Moniki Przybylskiej oraz jej 77-letniej matki Danuty Przybylskiej /Policja

Jak podaje "Gazeta Lubuska", poszukiwane kobiety to matka i córka. Według dziennika to prawdopodobnie one w środę w swoim mieszkaniu na drugim piętrze wieżowca przy ul. Wyszyńskiego 25 odkręciły gaz w kuchence i opuściły blok. Kilkanaście minut po godzinie 21 doszło do potężnej eksplozji. "Gazeta Lubuska" opisuje, że kobiety od lat odgrażały się mieszkańcom, że wysadzą wieżowiec w powietrze. Dokuczały i dręczyły sąsiadów. W ich sprawie lokatorzy wielokrotnie informowali policję oraz MOPS.

Wybuch poważnie uszkodził budynek. Wyrwane zostały dwie ściany zewnętrzne bloku, w oknach wyleciały szyby, zniszczenia uległa równie winda. W wyniku eksplozji wybuch pożar, który udało się ugasić. Akcja ratunkowa trwała wiele godzin, a trzy osoby trafiły do szpitala.

Jak informuje zielonogórska policja, 53-letnia Monika Przybylska oraz jej 77-letnia matka Danuta Przybylska są niezbędne do przeprowadzenia czynności procesowych w związku z wybuchem gazu.

Policja udostępniła rysopis kobiet. Danuta Przybylska jest szczupłej budowy ciała, włosy siwe, krótkie, nosi okulary korekcyjne. Ubrana była w spodnie dżinsowe koloru niebieskiego, białą koszulkę typu t-shirt, dżinsowy bezrękawnik koloru niebieskiego, białe klapki, może mieć też białą torbę.

Monika Przybylska jest szczupłej budowy ciała, włosy krótkie, w kolorze ciemny blond, może nosić okulary korekcyjne. Ubrana w niebieskie obcisłe spodnie dżinsowe, nogawki do połowy łydki, czarną koszulkę typu t-shirt, wielokolorowy bezrękawnik tzw. moro, jasne obuwie sportowe typu adidas, może mieć przy sobie plecak lub torbę na kółkach.

Osoby mające informacje dotyczące miejsca pobytu kobiet, proszone są o kontakt pod numerem telefonu alarmowego 112 lub (68) 476 21 00 i 690 106 683.