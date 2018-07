Zielona Góra: Dach runął na klientów restauracji

W restauracji 12 Stolików przy ul. Kupieckiej w Zielonej Górze dach runął na przebywających tam gości. Jedna osoba została ranna.

Zdjęcie Ul. Kupiecka w Zielonej Górze /Tomasz Gawalkiewicz /Reporter

Do zdarzenia doszło w poniedziałek około godz. 19 w lokalu 12 Stolików. Dach runął do restauracyjnego ogródka. Ranna została jedna osoba, kobieta, klientka restauracji. Potwierdziła to w rozmowie z "Gazetą Lubuską" podinsp. Małgorzata Barska z biura prasowego zielonogórskiej policji.

Reklama

"Patrzę, a to leci jak domek z kart" - relacjonowała telewizji TVN24 kobieta, która była świadkiem zdarzenia.



Na miejsce przyjechała straż pożarna. Pozostałych klientów ewakuowano.



Służby będą oceniać, czy pozostałej części budynku grozi zawalenie.