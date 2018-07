Zielona Góra: Zabił 12 jeży. Jest w rękach policji

Zielonogórscy policjanci zatrzymali 23-latka, który w okrutny sposób zabił 12 jeży. Przemysław P. usłyszał zarzut uśmiercenia zwierząt ze szczególnym okrucieństwem, grozi mu pięć lat więzienia.

Zdjęcie Zatrzymano mężczyznę, który zabił 12 jeży /Damian Klamka /East News

Przemysław P. został zatrzymany w poniedziałek. We wtorek usłyszał zarzuty uśmiercenia ze szczególnym okrucieństwem 12 jeży. Mężczyzna przyznał się do winy.

"Podejrzany powiedział, że nie wie, dlaczego to zrobił. Był pod wpływem narkotyków i alkoholu. Nie pamięta, dlaczego przyszło mu to do głowy - tym bardziej, że jak powiedział - pomieszkując w altance działkowej dokarmiał jeże, kupując im specjalnie karmę dla kotów. Potem jednego dnia zatłukł je butelką. Nie wie, skąd pomysł podpalania bezbronnych zwierząt" - podała policja.

Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował mężczyznę.

Martwe lub dogorywające zwierzęta znaleziono w ostatnich tygodniach w Zielonej Górze.

"Pierwszy spalony jeż został znaleziony 4 lipca. Biedne zwierzę jeszcze żyło i zostało odwiezione do kliniki weterynaryjnej. Niestety, nie udało się go uratować. Kolejnych 9 martwych jeży - 5 dorosłych osobników i 4 młode - mieszkańcy osiedla znaleźli 9 lipca. Martwe zwierzęta zostały przekazane weterynarzowi, który przeprowadził sekcję zwłok. Kolejne dwa spalone jeże znalezione zostały 15 lipca w centrum miasta" - podała policja.

Policjanci już po pierwszym zdarzeniu rozpoczęli poszukiwania sprawcy. Przesłuchiwano świadków i sprawdzano zapisy monitoringów w okolicach, gdzie znaleziono martwe zwierzęta.

"Do wszystkich policjantów jednostki trafiły zdjęcia z monitoringu jednego z pobliskich sklepów, gdzie widoczny był mężczyzna podejrzewany o spalenie pierwszego z jeży. Zaangażowanie oraz dobra znajomość rejonu działania policjantów jednego z prewencyjnych patroli doprowadziło do wytypowania 23-letniego Przemysława P., jako podejrzewanego o te bestialskie czyny" - podała policja.

Zatrzymany mężczyzna nie ma stałego miejsca zamieszkania, utrzymuje się z prac dorywczych. Został ujęty przez funkcjonariusza, który podczas zakupów w sklepie w czasie wolnym od służby, rozpoznał 23-latka.

Za uśmiercenie zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem grozi kara nawet 5 lat więzienia.