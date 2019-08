Policja poszukuje 38-letniego obywatela Ukrainy Siergieja Tsiutsiaka. Ostatni raz mężczyzna był widziany 21 sierpnia na lotnisku w podkrakowskich Balicach, skąd miał wylecieć do Szwecji. "Po przejściu odprawy i nadaniu bagażu 38-latek nie wsiadł do samolotu i do tej pory nie zgłosił się po swoje rzeczy" - powiedział Interii mł. asp. Sebastian Gleń z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Zdjęcie Zaginiony 38-letni Siergiej Tsiutsiak /Policja

Jak dodał Gleń, mężczyzna do tej pory nie nawiązał kontaktu z rodziną.



W dniu zaginięcia 38-latek był ubrany w czerwony podkoszulek, czarne spodenki za kolana, buty sportowe za kostkę koloru czarno- zielonego. Posiadał przy sobie paszport ukraiński oraz pieniądze.

Rysopis zaginionego:

Wzrost: ok. 170 cm

Budowa ciała: krępa, wysportowana

Oczy: niebieskie

Nos: orli, duży, zakrzywiony

Uszy: owalne

Włosy: krótkie, szatyn, lekko łysiejący

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji w Zabierzowie na nr: 12 258 03 50 lub 112.