50. rocznica misji Apollo 11. Konsulat USA w Krakowie zaprasza na wystawę

Z okazji przydającej w tym roku 50. rocznicy misji Apollo 11, podczas której po raz pierwszy w dziejach ludzkości człowiek wylądował na Księżycu, Konsulat Generalny USA w Krakowie przygotował wystawę pokazującą tą i kolejne misje Apollo, a także plany powrotu na Księżyc i dalszego podboju kosmosu.

Zdjęcie Mija 50 lat od dnia, gdy Apollo 11 wystartował w kierunku Księżyca /Mediadrumimages/GiuseppeDeChiara/MichaelGorn/NASA /East News

Wszystko zaczęło się 50 lat temu 16 lipca 1969 kiedy Apollo 11 wystartował z Centrum Lotów Kosmicznych na Canaveral. 19 lipca Apollo 11 dotarł do orbity Księżyca a 20 lipca, Armstrong i Aldrin w module księżycowym zbliżyli się się do jego powierzchni. Collins w tym czasie pozostawał w module dowodzenia na orbicie Księżyca. Wkrótce, tego samego dnia Armstrong zszedł po drabinie z lądownika Eagle i dotknął powierzchni Księżyca. W tym pamiętnym momencie wypowiedział słynne słowa: "To jeden mały krok dla człowieka, ale wielki skok dla ludzkości".

Po misji Apollo 11, NASA wysłała na Księżyc jeszcze 6 załóg: Misje Apollo 12 do 17. Jedynie załodze Apollo 13 nie udało się wylądować na Księżycu. Wypadek w drodze na Srebrny Glob wymusił decyzję o powrocie na Ziemię niedługo po dotarciu do orbity. Ostatni lot, Apollo 17, odbył się w grudniu 1972 r.

Na zdjęciach możemy zobaczyć wszystkie misje programu Apollo, które wylądowały na Księżycu i 12 wspaniałych Moonwalkers czyli księżycowych spacerowiczów, astronautów. Jeśli wszystko pójdzie z planem NASA, czeka nas powrót misji załogowych na Księżyc, a następnie wysłanie ludzi dalej na Marsa.

Takie właśnie przedstawienie osad na Marsie możemy zobaczyć oczami artysty na wystawie oraz przygotowania do misji załogowych w nowym statku kosmicznym Orionie. Obecnie, wraz z programem Artemis, NASA otworzyła nową erę eksploracji kosmosu. Skutkiem innowacyjnego podejścia i połączenia misji komercyjnych oraz międzynarodowych partnerów jest plan NASA wysłania robotów na powierzchnię Księżyca już w 2020. Celem jest zbadanie księżycowych zasobów i przygotowanie podwalin pod stałą obecność człowieka.

"Tym razem kiedy polecimy na Księżyc, zostaniemy tam. I wówczas użyjemy tam zdobytej wiedzy aby dokonać następnego ogromnego skoku - wyślemy astronautów na Marsa"— Jim Bridenstine, Administrator NASA.

Wystawa zostanie otwarta we wtorek 16 lipca w Muzeum Lotnictwa w Krakowie o godz. 12, czyli dokładnie 50 lat od dnia, gdy Apollo 11 wystartował w kierunku Księżyca.



Na zdjęciach pokazane są wszystkie misje od 11-17 (z wyjątkiem 13, która nie wylądowała na Księżycu), a także zdjęcia z prac nad Orionem, nowym statkiem kosmicznym, który ma być statkiem załogowym i przenosić ludzi w przestrzeń międzyplanetarną na Księżyc i na Marsa.



Wystawę otworzą p.o. Konsula Generalnego Kathryn Porter i Dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego Krzysztof Radwan.



Wystawa będzie czynna do 27 września.

Zdjęcie / / materiały prasowe