Abp Marek Jędraszewski zwrócił się do wiernych Archidiecezji Krakowskiej z prośbą o zbiórkę pieniędzy na rzecz grupy około sześciuset sierot, które znajdują się pod opieką arcybiskupa grecko-katolickiego Jean-Abdo Arbacha w Homs w Syrii.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski w Syrii /źródło: Archidiecejza Krakowska /

Homs to trzecie co do wielkości miasto w Syrii, które z "pielgrzymką solidarności" na początku grudnia odwiedził metropolita krakowski.

Reklama

Jak podkreślił abp Jędraszewski w odezwie do wiernych, po ustaniu działań wojennych w Syrii duża część tamtejszych chrześcijan żyje w naprawdę bardzo trudnych warunkach. "Są dotknięci wielkim ubóstwem, mimo dotkliwego o tej porze zimna żyją w nieogrzewanych domach, niektórzy są niedożywieni, dzieci potrzebują wsparcia, by mogły się uczyć, wszyscy natomiast szukają dla siebie nadziei na przyszłość" - zaznaczył.

"Jest wielkim pragnieniem mego serca, abyśmy tę nadzieję dali przede wszystkim grupie około sześciuset sierot, które znajdują się pod opieką księdza arcybiskupa Jean-Abdo Arbacha, biskupa grecko-katolickiego obrządku melchickiego w Homs" - wskazał metropolita.

Poprosił wiernych Archidiecezji Krakowskiej, aby w Święta Bożego Narodzenia zechcieli złożyć do puszek ofiarę, która pozwoli im nieco lepiej przeżyć tę zimę.