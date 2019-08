"Walczy się dziś z człowiekiem wmawiając mu, że jest wolny. Walczy się z jego osobową godnością, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem i to w najprzeróżniejszych, odbiegających od ludzkiej natury konfiguracjach" - mówił w sobotę w Myślenicach abp Marek Jędraszewski. "Pojawiają się ideologie, które w imię wolności chcą zawładnąć naszymi sercami i umysłami" - dodał.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Jan Graczyński /East News

Na myślenickim Rynku odprawiona została msza święta 50-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Myślenickiej. Przewodniczył jej nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

W związku z tragiczną w skutkach burzą, która w czwartek przeszła nad Tatrami nuncjusz przekazał w imieniu papieża Franciszka wyrazy współczucia dla rodzin wszystkich ofiar i jego zapewnienie o modlitwie w intencji poszkodowanych, szczególnie dzieci. W sobotniej uroczystości uczestniczył m.in. wicepremier, minister szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

"Wytyczono chrześcijaństwu śmiertelną walkę"

Metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, nawiązując do wydarzeń sprzed ponad 50 lat, przypomniał w homilii, że biskupi polscy podczas Soboru Watykańskiego II prosili papieża o ogłoszenie Maryi Matką Kościoła, a liczne koronacje obrazów Matki Bożej w Polsce w latach 60. wpisywały się w doświadczenie Kościoła, który zmagał się z ateistycznym systemem komunistycznym i "uciekał się pod szczególną opiekę Matki Bożej".

"Wydarzenie sprzed 50 lat - koronacja obrazu Matki Boskiej Myślenickiej - wpisywała się bardzo głęboko w to właśnie doświadczenie zmagań, bo wytoczono chrześcijaństwu śmiertelną walkę w myśl komunistycznego dogmatu, że religia to opium dla ludu" - mówił abp Jędraszewski.

Metropolita krakowski mówił, że w czasach komunizmu odrzucono "to wszystko, co związane jest z transcendencją, z wiarą w Boga i przywiązaniem do Kościoła" i trwała walka z człowiekiem, małżeństwem i rodziną, co wyrażało się - jak wskazał hierarcha - m.in. w powszechnym dostępie do aborcji i łatwo osiągalnych rozwodach.

"Dzisiaj walczy się z małżeństwem"

"Czas zmagań bynajmniej się nie skończył" - mówił abp Jędraszewski. "Pojawiają się ideologie, które w imię wolności chcą zawładnąć naszymi sercami i umysłami. Ideologie ateistyczne, odrzucające prawdę o Bogu, który stworzył człowieka jako kobietę i mężczyznę i który stworzył ich na swój obraz" - powiedział metropolita krakowski.

Dodał, że "jeżeli odrzuca się Boga, idą za tym groźne konsekwencje odnoszące się do człowieka". "Walczy się dzisiaj z człowiekiem wmawiając mu, że jest wolny; walczy się z jego osobową godnością, ukazując go jako istotę, która żyje tylko i wyłącznie seksem i to w najprzeróżniejszych, odbiegających od ludzkiej natury konfiguracjach. Walczy się także z małżeństwem i rodziną. Zwłaszcza z małżeństwem, które traktowane jest jako przejaw walki i ucisku kobiety przez mężczyznę. Nowa forma walki klas" - mówił abp Jędraszewski.

Według niego, "walczy się także z polskim narodem i jego kulturą mającą taką wspaniała tradycję". "Kulturą, która nas ocaliła jako naród i dała powód do poczucia suwerenności" - mówił abp Jędraszewski. Dodał, że czas jest wyjątkowy i wyjątkowa jest odpowiedzialność za "to, co uczynimy z sobą, z narodem, z państwem, z przyszłością państwa i Kościoła w Polsce".

Radni zawierzyli los Myślenic Matce Boskiej

Burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka (PiS) przypomniał podczas uroczystości, że 19 sierpnia radni Myślenic na nadzwyczajnej sesji przyjęli uchwałę o zawierzeniu dalszych losów miasta i gminy Myślenice opiece Najświętszej Maryi Panny - Pani Myślenickiej. "Tą decyzją, jako wspólnota samorządowa wpisujemy się w głos poprzednich pokoleń" - powiedział Szlachetka. Aktu zawierzenia dokonał w sobotę abp Jędraszewski.

Poczta Polska z okazji 50-lecia koronacji obrazu wydała kartkę pocztową z nadrukowanym znakiem opłaty pocztowej. W prawym górnym rogu na znaczku jest wizerunek Matki Bożej Myślenickiej, a w części ilustracyjnej kartki fotografia przedstawiająca metropolitę krakowskiego Karola Wojtyłę podczas koronacji tego obrazu. Doszło do niej 24 sierpnia 1969 r. Mszy św. przewodniczył ówczesny metropolita poznański abp Antoni Baraniak, a korony papieskie nałożył na obraz metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła.

W 1983, gdy obchodzono 350-lecie powstania sanktuarium maryjnego w Myślenicach, doszło do włamania i kradzieży koron. Nowe zostały poświęcone przez Jana Pawła II podczas mszy świętej na krakowskich Błoniach 22 czerwca 1983 r., a ponownej koronacji dokonał kard. Franciszek Macharski.