Straż Graniczna i policja zatrzymały na lotnisku w Krakowie Balicach 40-letniego Polaka poszukiwanego od ponad 18 lat za udział w zorganizowanej grupie przestępczej działającej w centralnej Polsce. Mężczyzna jest już w więzieniu, gdzie odsiedzi zasądzony wyrok.

40-latek był poszukiwany m.in. za wymuszenia rozbójnicze w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jak poinformowała w środę rzeczniczka komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu Dorota Kądziołka, do zatrzymania doszło we wtorek. Poszukiwany od ponad 18 lat 40-latek został wylegitymowany, a następnie zatrzymany w chwili, gdy wraz z rodziną oczekiwał na odlot samolotu rejsowego do Helsinek, skąd miał lecieć do Los Angeles.

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Krakowie przetransportowali mężczyznę do aresztu przy ul. Montelupich. 40-latek odsiedzi zasądzony wyrok kilku miesięcy pozbawienia wolności.

"Mężczyznę poszukiwała łódzka policja. Wydano za nim dwa listy gończe m.in za wymuszenia rozbójnicze. 40-latek po zatrzymaniu oświadczył, że od ponad 20 lat mieszkał w Stanach Zjednoczonych, a do Polski przyjeżdżał raz na kilka lat" - powiedział Mateusz Drwal z biura prasowego małopolskiej policji.