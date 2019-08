Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego będą analizowali użycie specjalistycznego sprzętu do wentylacji jaskini. Sprzęt dostarczyło m.in. wojsko. Akcję ratunkowa może utrudnić deszcz.

Zdjęcie Ratownicy przy wejściu do jaskini Wielkiej Śnieżnej / Grzegorz Momot /PAP

"Będziemy analizowali użycie różnych wariantów sprzętu do wentylacji. Cyrkulacja powietrza wewnątrz jaskini się zmienia. Przypuszczamy, że mógł obniżyć się poziom wody w korytarzu do którego próbujemy się dostać, dlatego zmienił się ciąg powietrza. Jest tam duże stężenie tlenku węgla, który powstaje podczas wybuchu, a jest on bardzo niebezpieczny zarówno dla ratowników jak i poszukiwanych" - powiedział naczelnik TOPR Jan Krzysztof.



W godzinach popołudniowych spodziewane są w Tatrach opady deszczu. Wówczas w jaskini może pojawić więcej wody. Według ratowników nie będzie to stanowiło większego niebezpieczeństwa dla grupy poszukiwawczej, ale napływ wody może znowu spowodować zmianę cyrkulacji powietrza.

Grotołazi poszukiwani w Jaskini Wielkiej Śnieżnej są członkami jednego z wrocławskich klubów speleologicznych. Eksplorowali mało znane korytarze jaskini. Naczelnik TOPR Jan Krzysztof podkreślił, że byli bardzo dobrze przygotowani.

Naczelnik TOPR powiedział, że sprzęt przywieziony do centrali TOPR przez specjalistów z KGHM nie nada się do ciasnej przestrzeni jaskini. Ratownicy analizują użycie specjalistycznego sprzętu do wentylacji, który użyczyły oddziały specjalne wojska.

Ratownicy na razie nie planują poszerzania drugiego korytarza z innej strony. Minionej nocy udało się wydrążyć korytarz na odległość około pięciu metrów.

"Nie jesteśmy w stanie ocenić, jaki odcinek pozostał do skruszenia. Na najbliższy dzień plan jest taki, aby posuwać się nadal w tym samym kierunku" - dodał Krzysztof.

Czwarta doba poszukiwań

Sześciu grotołazów weszło do Jaskini Wielkiej Śnieżnej w Tatrach w czwartek. Dwóch z nich zostało odciętych przez wodę, która zalała część korytarza w tzw. Przemkowych Partiach.



Ostatni kontakt głosowy ze swoimi towarzyszami mieli w sobotę około godz. 2 w nocy. Ratownicy zostali powiadomieni o kłopotach w sobotę późnym popołudniem.