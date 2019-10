"Władze miasta w ogóle nie rozważają sprzedaży Kościołowi działek, o wydzielenie których w piśmie do prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego wystąpił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski" - poinformowała w poniedziałek rzeczniczka prezydenta Monika Chylaszek.

Chodzi o działki na terenie po dawnym Motelu Krak w pobliżu Ronda Ofiar Katynia. W tej okolicy postało niedawno nowe, duże osiedle. Abp Jędraszewski w piśmie do prezydenta zwrócił się o "wydzielenie działki na cele budowy kościoła w rejonie ulicy Wizjonerów" o łącznej powierzchni ok. 25 arów oraz o umożliwienie dojazdu do niej poprzez ustanowienie służebności. Treść pisma ujawnił w mediach społecznościowych jeden z mieszkańców oraz miejski radny Andrzej Hawranek.

"Nie rozważamy sprzedaży Kościołowi wskazanych działek, ponieważ są one objęte roszczeniami dawnych właścicieli" - powiedziała Monika Chylaszek, rzeczniczka prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego. Dodała, że zgodnie z zapisami w księgach wieczystych działki te są własnością gminy i mogą być zagospodarowane - ma tam powstać park. Zarząd Zieleni Miejskiej ma już nawet jego projekt.

W najbliższych dniach Urząd Miasta Krakowa ma przekazać kurii odpowiedź w tej sprawie.