​Policja zatrzymała nożownika, który we wtorek wieczorem na przystanku autobusowym w Krakowie zaatakował 27-latka - dowiedzieli się dziennikarze RMF FM. Napastnik to kibic jednej z krakowskich drużyn.

Według informacji RMF FM , 27-latek przyznał się do ataku. Jeszcze dziś usłyszy zarzuty.

Do zdarzenia doszło we wtorek na przystanku autobusowym przy ulicy Dunikowskiego na Bieńczycach. Młody mężczyzna wysiadał z autobusu linii 123. Na przystanku wdał się w szarpaninę ze stojącym tam 27-latkiem - ten ugodził go nożem w nogę i uciekł.

Ranny mężczyzna trafił do szpitala. Stracił dużo krwi.