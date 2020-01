Balice: W bagażu podręcznym Brytyjczyka odkryto 19 naboi

Na lotnisku w Krakowie Balicach straż graniczna znalazła w bagażu podręcznym Brytyjczyka 19 naboi kalibru 5,56 mm. Okazało się że, był to żołnierz wracający do domu ze szkolenia w Krakowie.

Zdjęcie Sprawdzanie bagaży przez służby na lotnisku, zdj. ilustracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

"Wykonywany zawód nie wyłącza go z przepisów prawa, które zabraniają nielegalnego posiadania broni. Ewentualną okolicznością łagodzącą może być to, że amunicję posiadał nieświadomie" - powiedziała we wtorek Justyna Drożdż z referatu prasowego Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.

Reklama

Jak wyjaśniła, Brytyjczyk wracał z Krakowa do Manchesteru. Po kontroli tłumaczył się, że nie wiedział o broni w bagażu.

Drożdż zwróciła uwagę, że nie zdarzają się takie znaleziska w bagażach. "Bywa, że znajdujemy pojedyncze amunicje, np. ze strzelnicy, lub zabierane jako pamiątki, jednak 19 sztuk to bardzo dużo" - oceniła.

Sprawą brytyjskiego żołnierza zajęła się krakowska prokuratura. Obcokrajowiec został przesłuchany w charakterze świadka i wyleciał już do Manchesteru.

Za nielegalne posiadania broni grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności.