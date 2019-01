Ratownicy z Grupy Podhalańskiej GOPR wyruszyli wieczorem po dwójkę turystów, którzy znajdują się w szałasie na czerwonym szlaku prowadzącym z Jordanowa do schroniska PTTK na Hali Krupowej w rejonie szczytu Naroże (1064 m) w Beskidzie Żywieckim.

Jak poinformował RMF FM wiceprezes Grupy Podhalańskiej GOPR Paweł Konieczny, turyści to kobieta i mężczyzna w wieku ok. 50 lat. Od rana pokonali odcinek, który w normalnych warunkach powinien zająć od czterech do pięciu godzin.

- Turyści już kilka godzin wcześniej skontaktowali się z GOPR celem zasięgnięcia porady, co do dalszej trasy. Ratownik dyżurny kategorycznie zasugerował, że powinni wrócić po własnych śladach, ponieważ warunki w dalszej części trasy będą jeszcze trudniejsze - relacjonował Konieczny.

Para nie posłuchała jednak tej rady i kontynuowała wędrówkę. Po pewnym czasie zadzwoniła raz jeszcze i poprosiła o pomoc. Wtedy ratownik dyżurny kazał turystom schronić się w szałasie i czekać na pomoc.

Jak informuje GOPR, turyści są wyczerpani, ale oceniają swój stan jako dobry. Są dobrze wyposażeni, ale nie są w stanie samodzielnie wrócić.

- W ich kierunku jadą dwa zespoły ratownicze, które za pomocą skuterów śnieżnych i nart turowych postarają się dotrzeć do oczekujących - poinformował Konieczny.



W górach intensywnie pada śnieg. Wędrówka przez zaspy jest bardzo forsowna i znacznie wydłuża wycieczkę.

Goprowcy przewidują, że akcja może potrwać do około godz. 22.00.