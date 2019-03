W związku z utratą płynności finansowej biuro podróży Olimp w Krakowie ogłosiło w czwartek upadłość - wynika z wydanego przez biuro oświadczenia.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Firma kończy działalność po ponad 20 latach. Wszystkie planowane wyjazdy zostały odwołane, klienci mają otrzymać zwrot środków wpłaconych na poczet wyjazdów.

Reklama

O upadłości biuro poinformowało w czwartek w oświadczeniu na swojej stronie internetowej. Jak czytamy, właściciel byli zmuszeni do podjęcia najtrudniejszej decyzji w ich życiu. Decyzja związana jest ze "spadającymi od kilku lat obrotami i coraz mniejszą sprzedażą wyjazdów".

"Wielu naszych klientów znaliśmy osobiście, wspólnie odwiedziliśmy różne zakątki Europy, nasza wspólna miłość do podróży, gór i morza sprawiła, że biuro to było dla nas czymś dużo więcej niż tylko miejscem pracy" - czytamy.

Właściciele biura podkreślają, że zrobili wszystko co w ich mocy i do ostatniej chwili prowadzili negocjacje. "Niestety mimo naszych starań, próby odnowienia kredytowania, pozyskania inwestora i wreszcie sprzedaży firmy niestety nie powiodły się, dlatego też zmuszeni jesteśmy do zakończenia działalności" - głosi oświadczenie.

Klienci, którzy obecnie przebywają za granicą, mają zapewnione świadczenia aby mogli dokończyć pobyt, a także zapewniony transport powrotny zgodnie z rezerwacjami.

W oświadczeniu na stronie internetowej Biuro Podróży Olimp - Centrum Promocji i Last Minute poinformowało, że nie jest w stanie wykonać obowiązków umownych wynikających z umów o świadczenie usług turystycznych i zmuszony jest do odwołania wszystkich przyszłych wyjazdów począwszy od czwartku.

Obecnie trwa uruchamianie procedury (zgodnie z art. 5 ustawy o usługach turystycznych Dz.U.2014.196 z dnia 2014.02.12) mającej na celu umożliwienie klientom otrzymanie zwrotu wszystkich wpłaconych na poczet wyjazdów środków.

O sytuacji został poinformowany Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który jest dysponentem gwarancji ubezpieczeniowej. Klienci, którzy zarezerwowali miejsca na odwołanych wyjazdach powinni zgłaszać się właśnie do Urzędu Marszałkowskiego.

Olimp - czytamy w oświadczeniu - odprowadzał także składki za wszystkich klientów na poczet zabezpieczenia wpłaconych środków przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, który stanowi gwarancję zwrotu wpłat dla klientów nawet w przypadku wyczerpania się kwot ubezpieczenia.

"Jesteśmy pewni, iż dzięki wysokiej kwocie ubezpieczenia oraz Funduszowi Gwarancyjnemu wszyscy Państwo otrzymacie zwrot wpłaconych kwot. Staramy się obecnie i współpracujemy z Urzędem Marszałkowskim aby stało się to jak najszybciej" - napisali w oświadczeniu właściciele firmy.

Zgodnie z informacjami Urzędu Marszałkowskiego, w tej chwili poza granicami jest ponad 250 osób, które wyjechały z biurem Olimp. W piątek na stronie internetowej urzędu poszkodowani klienci znajdą odpowiednie formularze do wypełnienia.

Jak dotąd nie wszyscy klienci zostali osobiście poinformowani o upadłości biura. Wśród takich klientów jest m.in. Jerzy Bukowski z Krakowa, który w piątek planował wyjazd na narty do Włoch.

"O tym, że wyjazd na który czekałem przez cały rok został odwołany, dowiedziałem się od kolegi. Miałem jutro jechać na 10 dni do luksusowego hotelu do Włoch. To oburzające, że dzień przed wyjazdem dowiaduję się od odwołaniu podróży. Jeszcze tydzień temu byłem w biurze uzgodnić szczegóły i nie było żadnych sygnałów, że coś jest nie tak" - powiedział PAP Jerzy Bukowski.