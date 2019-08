Ofiary gwałtownej burzy, która przeszła w czwartek w Tatrach, to to dwie kobiety oraz chłopiec i dziewczynka. Dzieci były w wieku od 10 do 14 lat – informuje "Tygodnik Podhalański". Po stronie słowackiej zginął z kolei mężczyzna.

Zdjęcie Śmigłowce LPR na lądowisku przed szpitalem w Zakopanem; zdj. ilustracyjne / Grzegorz Momot /PAP

"Ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego zwieźli ciała śmiertelnie rażonych ofiar burzy do zakopiańskiego szpitala. Ofiary gwałtownej burzy to dwie kobiety oraz chłopiec i dziewczynka" - poinformował "Tygodnik Podhalański".



Do Zakopanego udał się premier Mateusz Morawiecki, gdzie wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego. Jak poinformował po jego zakończeniu, osób poszkodowanych jest ponad 100. "Te dane spływają cały czas" - mówił w czwartek późnym wieczorem szef rządu.

Z najnowszych informacji wynika, że do szpitali trafiło blisko 140 osób. Rannych przewieziono do placówek w Zakopanem, Nowym Targu, Limanowej, Myślenicach, Suchej Beskidzkiej. Poszkodowani po czwartkowej burzy są również w trzech szpitalach w Krakowie: Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu, Szpitalu Specjalistycznym im. Rydygiera w Krakowie oraz 5. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką.





"Ludzie spadali na południową stronę Giewontu"

"Część osób była rażona na pewno bezpośrednio, bo informacje były, że po uderzeniu pioruna ludzie spadali wręcz na stronę południową Giewontu. To rażenie poszło po łańcuchach ubezpieczających wejście na kopułę, uderzając wszystkich po kolei. Wyglądało to dramatycznie. Kilkadziesiąt osób leżało tam. Musiały być po kolei identyfikowany ich stan zdrowia" - powiedział w czwartek naczelnik TOPR Jan Krzysztof.



Rażenia głównie nastąpiły w okolicach kopuły szczytowej Giewontu, ale także na Czerwonych Wierchach. Tam ranny został obywatel portugalski, który w stanie poważnym ale stabilnym trafił do szpitala.



Burmistrz Zakopanego Leszek Dorula ogłosił żałobę po czwartkowej tragedii w Tatrach. Potrwa ona w mieście od piątku do niedzieli.

Zobacz też: TORP uruchamia specjalną infolinię dla rodzin osób poszkodowanych podczas czwartkowej burzy w Tatrach.

