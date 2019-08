Nie ma kontaktu z trzema osobami po burzy, która przeszła wczoraj w Tatrach - podała zakopiańska policja. Burza spowodowała śmierć czterech osób i obrażenia u ponad 150.

Policja potwierdziła informacje o trzech osobach, z którymi po wczorajszej burzy nie ma kontaktu. Wcześniej na konferencji prasowej naczelnik TOPR powiedział, że nie są prowadzone konkretne poszukiwania, a ratownicy rzeczywiście mają informację o od 9 do 16 osobach, które mogły nie wrócić z gór. Jednak wciąż nie są to potwierdzone doniesienia - podkreślił Jan Krzysztof.



- Cały czas trwa identyfikacja, czy są jakieś osoby zaginione. Wiemy, że rodzinom brakuje kontaktu z niektórymi osobami, ale czy one poszły w góry czy nie - nie mamy informacji - mówił naczelnik TOPR.



Po godzinie 9:00 śmigłowiec TOPR-u miał polecieć w kierunku Giewontu i sprawdzić, czy nie widać ciał leżących w rejonie północnej ściany tego szczytu.



Podczas czwartkowej burzy w Tatrach zostało poszkodowanych blisko 140 turystów, przebywających w okolicach Giewontu i Czerwonych Wierchów. W wyniku gwałtownych wyładowań atmosferycznych zmarły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Po słowackiej stronie gór zginął czeski turysta.



