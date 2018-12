Odwiedzili 11 miast, przejechali niemal całą Polskę, by w końcu dotrzeć do Krakowa. To stolica Małopolski jest ostatnim miejscem, w którym radio RMF FM rozdawać będzie iglaste drzewka dla słuchaczy.

Zdjęcie Choinkowy konwój RMF odwiedził już 11 polskich miast /Jacek Skóra /RMF

Była Łódź, Wrocław czy Olsztyn, czas na Kraków! Punktualnie o godzinie 11:00 na Małym Rynku rozpocznie się rozdawanie tysiąca pachnących świerków, przygotowanych przez RMF.

RMF ma dla Was coś więcej niż tylko drzewka: każdy, kto odbierze choinkę, dostanie paczkę gwiazdkowych słodkości od Mamby. Rozdawane będą też pierniczkowe gwiazdki i żółto-niebieskie bombki.