Sprawą tragicznego wypadku w miejscowości Niegardów-Kolonia zajmuje się prokuratura. W wyniku zderzenia samochodu osobowego i ciężarówki zginęły cztery osoby.

Zdjęcie Miejsce wypadku w miejscowości Niegardów-Kolonia w powiecie proszowickim w Małopolsce //Łukasz Gągulski /PAP

Do wypadku doszło w czwartkowe popołudnie w miejscowości Niegardów-Kolonia w powiecie proszowickim w Małopolsce, na drodze powiatowej prowadzącej w kierunku Kocmyrzowa. Według ustaleń, kierujący bmw nie ustąpił na skrzyżowaniu pierwszeństwa przejazdu ciężarówce, w wyniku czego doszło do zderzenia.



W wypadku czterech podróżujących osobówką pasażerów - dwóch mężczyzn i dwie kobiety w wieku 50-60 lat - zginęło na miejscu; piąty, czyli 20-latka została przetransportowana helikopterem LPR do szpitala. Jej stan jest ciężki. Strażacy uwalniali ofiary za pomocą sprzętu hydraulicznego, prowadzono także reanimację.

29-letni kierowca ciężarówki, który podróżował sam i którego na miejscu zdarzenia przebadano na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, był trzeźwy. Nie odniósł żadnych obrażeń, skarżył się tylko na ból w klatce piersiowej. Przewieziono go do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej i przebadano na zawartość alkoholu i środków odurzających w organizmie.

Jak poinformowała krakowska PO, pod nadzorem prokuratora przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia, zwłok i pojazdów. Sprawa będzie prowadzona na okoliczność spowodowania śmiertelnego wypadku.