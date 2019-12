Ciało mężczyzny z ranami kłutymi zostało znalezione w nocy przed jednym z bloków w małopolskich Gorlicach.

Zdjęcie Zdj. ilsutracyjne /Piotr Kamionka /Reporter

Po godzinie 1 w nocy jeden z mieszkańców bloku przy ulicy Chopina w Gorlicach powiadomił policję o zakrwawionym mężczyźnie leżącym przed budynkiem.

Jak się okazało, 36-latek miał liczne rany kłute.

W tej sprawie zatrzymano już 39-latka. Był on pijany, więc funkcjonariusze przewieźli go do izby wytrzeźwień.