Henryk Jacek S. został oficjalnie odwołany z funkcji dyrektora Teatru Bagatela. Pismo w tej sprawie podpisał prezydent miasta Jacek Majchrowski.

Przeciwko byłemu dyrektorowi toczy się postępowanie w Prokuraturze Okręgowej w Krakowie, został on oskarżony o mobbing i molestowanie pracownic teatru.

Jak powiedział Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu, nowy dyrektor ma zostać wyłoniony do końca kwietnia. "Prezydent podjął decyzję o jego odwołaniu, dokument został podpisany, także rzeczywiście możemy mówić, że dyrektor Bagateli z dniem dzisiejszym jest odwołany. Spodziewamy się, że gdzieś w połowie lutego, tak planujemy, będzie ogłoszony konkurs" - stwierdził Nowak w rozmowie z RMF FM.

Byłemu dyrektorowi grożą trzy lata więzienia

Były dyrektor Bagateli został oskarżony o to, że doprowadził cztery osoby do poddania się innej czynności seksualnej, wykorzystując swoją funkcję. Wobec pięciu osób miał też łamać prawa pracownicze.

Henrykowi S. grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Podejrzany po przedstawieniu zarzutów nie przyznał się do zarzucanych mu czynów, a w obszernych wyjaśnieniach przedstawił warunki, jakie panowały w teatrze - twierdził, że były one doskonałe.

Według prokuratury dyrektor poniżał swoje pracownice, poprzez słowa, wypowiedzi i sposób zachowania. Miał również dotykać je i dopuszczać się innych czynności, takich jak całowanie.

Wobec podejrzanego zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 50 tysięcy złotych, dozór policji raz w tygodniu, zakaz zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi, a także zakaz przebywania w miejscu pracy i zawieszenie w czynnościach służbowych.

Co się działo w Teatrze Bagatela?

Aktorka Alina Kamińska - jedna z aktorek, która zarzuca dyrektorowi mobbing i molestowanie seksualne opowiadała w rozmowie z RMF FM o relacjach panujących w placówce.

"To były różne rzeczy, które były przekraczaniem granic. Naszych kobiecych granic. Dotyczyły molestowania, bo tak to należy wprost nazwać. Nie mogę się wypowiadać za koleżanki. Przypuszczam, że każda z nich opowiada swoją historię. W tej chwili będziemy ją też opowiadać prokuratorowi. Sprawa jest już w toku. Przed nami złożenie zeznań - bardzo ciężkie momenty" - mówiła.

Henryk Jacek S. był dyrektorem artystycznym Teatru Bagatela w Krakowie od 1999 roku.

