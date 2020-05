Moment, w którym Karol Wojtyła został wybrany na papieża na zawsze odmienił losy Krakowa, który stał się miastem papieskim, odwiedzanym przez tysiące ludzi chcących przejść papieskim szlakiem - stwierdził prezydent miasta Jacek Majchrowski w nagraniu opublikowanym z okazji 100-lecia urodzin Jana Pawła II.

Zdjęcie Jan Paweł II /Wojtek Laski /East News

Prezydent Krakowa zaznaczył, że Karol Wojtyła związany był z dawną stolicą przez 40 lat, od 1938 r. (kiedy przyjechał studiować polonistykę) do 1978 r., kiedy to został wybrany na papieża. Kraków był - jak mówił Majchrowski - ukochanym miastem papieża i mieszkańcy darzyli go taką samą miłością.

"Niestety w tej chwili, z okazji setnej rocznicy jego urodzin, nie jesteśmy w stanie obejść tych uroczystości w sposób godny, tak jakbyśmy chcieli, natomiast postanowiliśmy zrobić miasto miastem papieskim - ubraliśmy je we flagi papieskie, w kolory papieskie po to, aby chociaż w taki sposób oddać mu hołd" - wymieniał prezydent miasta.

Od soboty do poniedziałku budynki Urzędu Miasta Krakowa, użyteczności publicznej i place miejskie, ale i tramwaje i autobusy przyozdobione mają być flagami papieskimi. W tych dniach podświetlone na biało-żółto będą: kładka ojca Bernatka, estakada tramwajowa Lipska-Wielicka, Tauron Arena Kraków oraz wieża telewizyjna na Krzemionkach.

Modlitwa o ustanie pandemii

W sobotę wieczorem za pośrednictwem internetu archidiecezja krakowska połączy się z Bergamo, Nowym Jorkiem i Belo Horizonte. Celem tego telemostu będzie wspólna, międzynarodowa modlitwa różańcowa w intencji ustania pandemii koronawirusa. Modlitwa rozpocznie się o godz. 17 w kaplicy Arcybiskupów Krakowskich, gdzie Karol Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie. Wydarzenie transmitowane będzie na kanale YouTube archidiecezji krakowskiej.

W Krakowie główne obchody 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II odbędą się w poniedziałek, w sanktuarium św. Jana Pawła II. Mszy będzie przewodniczył abp Marek Jędraszewski, zaplanowano też m.in. koncert "Santo Subito - prorok naszych czasów".

Uroczystości w Wadowicach odbędą się w niedzielę.