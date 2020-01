Czy do końca 2023 roku będzie można wreszcie pojechać dwupasmową na całej długości drogą ekspresową S7 z Krakowa do Warszawy? Rozpoczęcie budowy brakującego fragmentu trasy z Nowej Huty do węzła Widoma jest coraz bliżej – informuje "Dziennik Polski".

Zdjęcie Kiedy cała trasa z Krakowa do Warszawy będzie dwupasmowa? /Jan Graczynski/East News /East News

U wojewody małopolskiego od niedawna znajduje się wniosek o wydanie zezwolenia na budowę drogi na tym odcinku. Oferty dotyczące nadzoru nad projektem trasy między Miechowem i granicą województwa świętokrzyskiego też są otwarte.

Reklama

Problem w tym, jak informuje "Dziennik Polski", że plany mogą nie zostać zrealizowane w ciągu najbliższych czterech lat z powodu 5-kilometrowego planowanego odcinka ekspresówki między Miechowem a Szczepanowicami. Prace są tam wstrzymywane przez protesty.

Przypomnijmy, że na drodze S7 z Krakowa do Warszawy - w sumie to ok. 290 km - brakuje jeszcze dwóch połączeń - z Krakowa do granic województwa świętokrzyskiego (55,6 km) oraz z Grójca do stolicy (29,3 km). Z kolei fragment trasy przy wyjeździe z Krakowa został podzielony na trzy odcinki: Kraków - węzeł Widoma, węzeł Widoma - węzeł Szczepanowice oraz Szczepanowice - Miechów. Prace trwają prace na tym środkowym odcinku.