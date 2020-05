Ciało taterniczki odnalazł we wtorek instruktor Polskiego Związku Alpinizmu pod zachodnią ścianą Kościelca w Tatrach. Kobieta najprawdopodobniej wspinała się na Kościelec i spadła z wysokości - powiedział ratownik dyżurny TOPR.

Zdjęcie Akcja w Tatrach /fot. Michal Ostaszewski /Reporter

Na ciało natknął się instruktor Polskiego Związku Alpinizmu, który szedł ścieżką wspinaczkową na Kościelec ze swoimi kursantami. Ciało leżało na ścieżce taternickiej przeznaczonej dla wspinaczy, a nie dla zwykłych turystów.

Reklama

Ze wstępnych ustaleń ratowników wynika, że nastąpił upadek z dużej wysokości z trasy wspinaczkowej, być może nawet z rejonu o wierzchołkach Kościelca. Nie było żadnych świadków tego wypadku, ale ustalono, że do zdarzenia doszło we wtorek w niedługim czasie od znalezienia ciała, co potwierdzili obecni na miejscu ratownicy TOPR.

Ciało taterniczki zostało przetransportowane do Zakopanego, gdzie czynności wyjaśniające okoliczności śmierci będzie wyjaśniała policja pod nadzorem prokuratury.