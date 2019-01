Podejrzewani o ostrzelanie tramwajów w Krakowie 18-latkowie byli nietrzeźwi. Policja wciąż przesłuchuje świadków zdarzenia, przegląda też monitoringi – poinformował we wtorek rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /Łukasz Solski /East News

Podejrzewani są w areszcie. Usłyszą najprawdopodobniej zarzut narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, za co grozi do trzech lat więzienia, a za uszkodzenie mienia - do pięciu lat.



Reklama

Policja ustaliła, że jeden z zatrzymanych to niekarany wcześniej mieszkaniec Krakowa. Drugi nie ma stałego miejsca zameldowania, był notowany za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu i za sprawy narkotykowe. Zatrzymani mieli przy sobie broń pneumatyczną (wiatrówkę napędzaną nabojami z dwutlenkiem węgla), z której wcześniej strzelali.



Mężczyzn zatrzymano na ul. Zaleskiego, około godziny po strzelaninie. Obaj byli nietrzeźwi.



Do ostrzału tramwajów linii 73 i 52 na rondzie Mogilskim doszło w poniedziałek po godz. 21.00. Z powodu rozbicia szyby w tramwaju linii 73 poszkodowany został 78-letni pasażer. Odłamek szkła ranił go w okolicy oczu, na miejscu ranę opatrzyła załoga karetki, nie stało mu się nic poważnego.



Rzecznik prasowy MPK Marek Gancarczyk powiedział PAP, że straty MPK są szacowane. W każdym tramwaju została uszkodzona jedna szyba drzwiowa. Pojazdy są chwilowo wycofane z użycia, trwa ich naprawa. Gancarczyk, który od ponad 11 lat pracuje w MPK, mówi, że bardzo rzadko dochodzi do ostrzału pojazdów komunikacji miejskiej i nie przypomina sobie, aby w wyniku takich zdarzeń ktoś został ranny.