Około 800 osób samotnych, ubogich i bezdomnych przyszło na wigilię, zorganizowaną po raz 29. przez krakowską Caritas. Życzenia uczestnikom wieczerzy złożył abp Marek Jędraszewski, który zaznaczył, że łamiąc się opłatkiem wyrażamy to, co w nas najszlachetniejsze.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski podczas niedawnego opłatka z mieszkańcami / Jacek Bednarczyk /PAP

Jak mówił metropolita krakowski podczas spotkania w restauracji Stara Zajezdnia, wydarzenie sprzed 2 tys. lat sprawiło, że "świat stał się inny, lepszy, bo bliższy Panu Bogu, a jednocześnie lepszy dlatego, że ludzie, zwłaszcza w samą pamiątkę narodzenia Pana Jezusa (święta Bożego Narodzenia - red.) chcą być razem, chcą się dzielić swoim sercem, chcą wyrażać to, co najbardziej piękne i dobre w ich sercach".

Abp Jędraszewski podkreślił, że łamiąc się zgodnie ze staropolskim zwyczajem białym opłatkiem, wyrażamy to, co w nas "najszlachetniejsze, najpiękniejsze, najbardziej cudowne, to, co zawsze jest odblaskiem wielkiej miłości, jaką Bóg nas obdarzył dając swojego syna".

Wigilię rozpoczęło tradycyjne łamanie się opłatkiem. Potem jej uczestnicy - około 800 osób według danych Caritasu - zasiedli do świątecznego stołu, przy którym czekały na nich tradycyjne potrawy: barszcz z uszkami, smażony karp z ziemniakami i surówką z kapusty, kluski z makiem, owoce, ciasto i napoje. Każdy uczestnik wychodząc otrzymał paczkę z żywnością.

Podczas wieczerzy pomagało ok. 50 wolontariuszy: siostry albertynki, harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerzy Rzeczypospolitej, wolontariusze z Centrum Wolontariatu Caritas. Świąteczne potrawy przygotowała Kuchnia św. Brata Alberta, wspierana przez młodzież i opiekunów z Ochotniczych Hufców Pracy.

Wspólne kolędowanie

O świąteczny wystrój stołów zadbały dzieci i młodzież ze szkolnych kół Caritas - przygotowały stroiki i kartki z życzeniami świątecznymi dla uczestników. Wspólne kolędowanie poprowadziła krakowska wokalistka, poetka i kompozytorka Maria Lamers.

Caritas Archidiecezji Krakowskiej organizuje Wigilię dla Bezdomnych i Samotnych od 1991 r. Początkowo odbywała się ona na dworcu PKP w Krakowie, a potem przez wiele lat w krużgankach klasztoru oo. franciszkanów. Od 2017 r. z powodu remontu (dobiega końca, ale ostateczne oddanie ma nastąpić w połowie 2020 roku) krużganków klasztoru miejscem wieczerzy jest restauracja Stara Zajezdnia, którą jej właściciel bezpłatnie udostępnia na ten czas dla Caritas.

Wigilię pomaga sfinansować krakowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz wojewoda małopolski, część żywności i jednorazowe naczynia dostarczyła prywatna firma - właściciel sieci sklepów.