Kraków: Awantura w tramwaju. Atak na motorniczego

Jeden z pasażerów tramwaju linii nr 20 w Krakowie awanturował się z motorniczym, wyrwał drzwi do jego kabiny i groził użyciem noża. W obronie ofiary stanął jeden z pasażerów. Do zdarzenia doszło w sobotę rano.

Zdjęcie Tramwaj, zdj. ilustracyjne /ANDRZEJ ZBRANIECKI /East News

"Awanturnik trafił do pomieszczenia dla zatrzymanych. Kiedy wytrzeźwieje, zostanie przesłuchany" - powiedział Mateusz Drwal z zespołu prasowego małopolskiej policji.



Zgodnie z informacjami rzecznika krakowskiego MPK Marka Gancarczyka mężczyzna wszedł do tramwaju linii nr 20 na przystanku Lipska. Wyłamał drzwi do kabiny, straszył motorniczego, że użyje noża.

Reklama

"Na szczęście w obronie naszego pracownika stanął pasażer, który pomógł mu obronić się przed atakującym ich napastnikiem. Bardzo dziękujemy pasażerowi. Nie każdy by pomógł, wiele osób by się bało" - podkreślił rzecznik MPK.

Zajście zarejestrowały kamery monitoringu. Motorniczemu i pasażerowi nic się nie stało.

Agresor ostatecznie wysiadł z wagonu, uszkadzając drzwi. Na tym jednak nie poprzestał i zaatakował również przechodzące osoby, m.in. zrzucił z roweru przejeżdżającą obok dziewczynę.

Napastnikowi grozi do pięciu lat pozbawienia wolności.