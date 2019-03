Policja zatrzymała mężczyznę, który w anonimie groził, że zamorduje prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego - informuje RMF FM.

Zdjęcie Jacek Majchrowski /Marek Lasyk /Reporter

W ubiegłym tygodniu do Urzędu Miasta Krakowa trafiła przesyłka, w której ktoś skierował groźby karalne w stosunku do prezydenta Jacka Majchrowskiego. Do listu dołączono pocisk z pistoletu - poinformowała w poniedziałek "Gazeta Krakowska".



Śledczy i magistrat nie udzielają więcej szczegółów w tej sprawie.

Reklama

Jak informuje "Gazeta Krakowska", sprawca miał napisać w liście: "Zagrajmy w grę. Masz 7 dni na ogłoszenie swojej dymisji. W przeciwnym razie ostatni raz widzisz rodzinę. (...) Co wybierasz? Życie czy śmierć".



Straż miejska wzmocniła ochronę urzędu - mundurowi stoją m.in. pod wejściem do holu prezydenckiego. Rzecznik magistratu Dariusz Nowak zapewnił w rozmowie z Radiem Kraków, że urząd pracuje normalnie.

Według najnowszych informacji RMF FM, policja zatrzymała już mężczyznę, który w anonimie groził Jackowi Majchrowskiemu. Radio Zet donosi z kolei, że autor pogróżek został zatrzymany w Warszawie. Ma 28 lat. Jest przewożony do Krakowa na przesłuchanie.