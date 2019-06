Krakowscy policjanci poszukują 39-letniego Adama Ptaka, który we wtorek po południu wypożyczył rowerek wodny i wypłynął nim na Wisłę w pobliżu Klasztoru Benedyktynów w Tyńcu. Mężczyzna nie wrócił na brzeg. Ślad po nim zaginął.

Zdjęcie Poszukiwany 39-latek /http://malopolska.policja.gov.pl /



Reklama

Zaginiony to 39-letni mieszkaniec miejscowości Skotniki. We wtorek 11 czerwca w godzinach porannych wyszedł z domu w Krakowie i miał udać się do pracy w Gliwicach. Około godziny 15. był widziany przez pracownika wypożyczalni sprzętu wodnego nad Wisłą w Tyńcu. Wypożyczył rowerek, ale nie wrócił na przystań.



Około godz. 18 o zaginięciu mężczyzny powiadomił policję jeden z pracowników wypożyczalni rowerków.



Wszczęto poszukiwania. Przeczesano Wisłę i brzeg rzeki. W dryfującym na Wiśle rowerku policjanci znaleźli rzeczy osobiste mężczyzny.

Zaginiony nie wrócił do domu, ani nie nawiązał kontaktu z rodziną.



W środę poszukiwania mają być wznowione.



Zaginiony mężczyzna ma 180 cm wzrostu, brązowe oczy, włosy krótkie koloru czarnego, nos prosty, szczupłą budowę ciała. Nosi aparat ortodontyczny.



Wychodząc z domu miał na sobie białą koszulę zapinaną na guziki, ciemno granatową marynarkę, materiałowe granatowe spodnie i czarne buty. Przez świadków widziany był w jasnej koszulce i spodniach dżinsowych.

Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionym proszone są o kontakt z Komisariatem Policji V w Krakowie pod tel. 12 61 52 916 lub 112, 997.



O pomoc w poszukiwaniach mężczyzny prosi także rodzina.