Kraków: Możliwa ewentualna ewakuacja schroniska dla zwierząt

Krakowskie schronisko dla zwierząt przygotowuje się na ewentualną ewakuację - czytamy na Facebooku Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Anatol Chomicz /East News

W związku z niestabilną sytuacją powodziową w Krakowie, lokalne schronisko przygotowuje się na ewentualną ewakuację.



"Póki co sytuacja jest stabilna, jednak jak wiecie z pogodą nie ma żartów i wolimy być przygotowani na ewentualną ewakuacje. Jeżeli macie możliwość przygarnięcia psa z krakowskiego schroniska do domu tymczasowego - bardzo o to prosimy! " - napisano na stronie KTOZ.



W ciągu ostatnich dni na południu Polski ewakuowano już dwa schroniska - w Wadowicach k. Mielca i w Borku.