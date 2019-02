​Kraków: Nawoływał do zabójstwa Róży Thun. Grozi mu pięć lat więzienia

Do sądu skierowano akt oskarżenia wobec 39-letniego mężczyzny, który w mediach społecznościowych nawoływał do zabójstwa europosłanki Róży Thun - poinformował we wtorek PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Tomasza B. oskarżono o to, że we wpisie zamieszczonym na Facebooku na początku stycznia publicznie nawoływał do stosowanie przemocy i zabójstwa europosłanki ze względu na jej przynależność polityczną. Chodzi o komentarz odnoszący się do jej udziału w niemieckim filmie dokumentalnym pt. "Polski zamęt. Róża Thun walczy o swój kraj".

Postępowanie toczyło się z zawiadomienia KOD Małopolska oraz przedstawicieli samej pokrzywdzonej. Jak poinformowała prokuratura, "przesłuchany w charakterze podejrzanego Tomasz B. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu".

Mężczyzna nie był do tej pory karany sądownie. Grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Róża Thun: To nie pierwszy raz

Pod koniec stycznia Róża Thun, która składała wówczas zeznania na policji odnośnie innego wpisu tego typu w mediach społecznościowych, mówiła dziennikarzom, że nie pierwszy raz pod jej adresem kierowane były groźby "śmierci, pobicia, ogolenia i innych okropnych rzeczy".

Przypomniała wówczas, że procesuje się o słowa nienawiści z red. Tomaszem Sakiewiczem i z eurodeputowanym Ryszardem Czarneckim (PiS). Thun zapowiedziała, że choć nie jest w stanie wychwycić wszystkich przypadków hejtu, będzie to jednak nadal robić, składać zawiadomienia; zaapelowała do wszystkich, którzy dostają groźby, by nie pozostawali obojętni.

Prośby o zawiadamiania policji

Jak poinformował we wtorek PAP dyrektor biura prasowego Róży Thun w Krakowie Piotr Stolecki, obecnie toczą się dwie sprawy w związku z groźbami karalnymi i mową nienawiści wobec europosłanki.

"Monitorujemy wpisy na bieżąco. Jakiś czas temu wysłaliśmy między innymi do portalu Facebook i Twitter pisma z prośbą o usuwanie takich wpisów, i zawiadamiania policji o tych, w których pojawiają się poważniejsze groźby" - powiedział Stolecki.