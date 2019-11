Kraków: Nożownicy, którzy ranili 21-letniego studenta zatrzymani

Krakowska policja zatrzymała dwóch młodych mężczyzn, którzy mają być odpowiedzialni za poważne ugodzenie nożem 21-letniego studenta. Wszyscy trzej mężczyźni, którzy brali udział w zajściu na ul. Skarżyńskiego w Krakowie, w pobliżu akademików, są Ukraińcami.

Zdjęcie Zdjęcie ilustracyjne /Gerard /Reporter

Do ataku doszło we wtorek przed północą na ul. Skarżyńskiego w Krakowie w pobliżu akademików. 21-letni student z Ukrainy został ugodzony ostrym narzędziem i z ciężkimi obrażeniami ciała (rany kłute pleców i pośladków) trafił do jednego z krakowskich szpitali - informuje policja.

"Policjanci pod nadzorem prokuratury przez całą noc pracowali w miejscu zdarzenia: zabezpieczając ślady, przesłuchując świadków i przeglądając monitoringi" - wyjaśnił rzecznik prasowy małopolskiej policji Sebastian Gleń.

Funkcjonariusze zatrzymali sprawców w środę ok. 14 godz. w ich krakowskich mieszkaniach. Śledczy ustalają rolę zatrzymanych w napaści, jak również motywy, którymi się kierowali.