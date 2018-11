Kraków: Od 2019 r. 500 zł dodatku dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Od 2019 roku Urząd Miasta Krakowa zamierza wprowadzić nowe świadczenie – 500 zł dodatku dla opiekunów dorosłych osób niepełnosprawnych. To pierwsza taka inicjatywa w Polsce i realizacja jednej z przedwyborczych obietnic prezydenta miasta Jacka Majchrowskiego.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /123RF/PICSEL

Gotowy jest już projekt uchwały w tej sprawie, radni zajmą się nim najprawdopodobniej na pierwszym posiedzeniu nowej Rady Miasta jeszcze w listopadzie.



Reklama

Zgodnie z propozycja dodatek opiekuńczy w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymywaliby opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych, z których wielu zmuszonych jest do rezygnacji z pracy zawodowej i korzysta wyłącznie z pomocy w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna.



"Według naszych wyliczeń z nowego świadczenia skorzysta 450-500 rodzin w Krakowie. Otrzymają je osoby, które opiekują się dorosłymi niezdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. To dokładnie to, o co walczyli latem protestujący w Sejmie" - powiedział PAP prezydent Majchrowski. Dodał, że dotyczy to grupy osób, które ze względu na sprawowanie opieki nad niepełnosprawnym bliskim nie mogą podjąć działalności zarobkowej.



Koszty wprowadzenie nowego świadczenia dla budżetu miasta są szacowane na ok. 2,5 mln zł rocznie.