Kraków: Okradła turystkę na oczach policjantów

Policjanci z komisariatu w Krakowie byli świadkami nietypowej sytuacji. Na ich oczach obywatelka Słowacji okradła w pobliżu Rynku Głównego turystkę z Wielkiej Brytanii.

Zdjęcie zdj. ilustracyjne /Damian Klamka /East News

Do zdarzenia doszło w ubiegłą niedzielę (2 lutego) w nocy nieopodal Rynku Głównego w Krakowie.

Policjanci zauważyli, jak do stojącej na chodniku nietrzeźwej turystki z Wielkiej Brytanii podeszła inna kobieta. Obywatelka Słowacji, wykorzystując fakt, że turystka była pijana, zaczęła ją przytulać.



"Funkcjonariusze szybko zorientowali się, że ten przypływ czułości ze strony 58-latki nie jest przypadkowy" - czytamy na stronie policji.



Po chwili, na oczach policjantów, Słowaczka wyciągnęła z torebki Brytyjki portfel, po czym szybko się oddaliła.

Kobieta została zatrzymana. W kieszeni jej kurtki znaleziono skradziony portfel. Policjanci oddali go Brytyjce.

Obywatelka Słowacji trafiła do aresztu. Jak informuje policja, odpowie za przywłaszczenie i ukrycie dokumentów, za co grozi jej do dwóch lat pozbawienia wolności.