Kraków: ​Prezydent chce zmian w kwestii hulajnóg elektrycznych

Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski zapowiedział w środę, że będzie postulował zmiany w prawie dotyczące użytkowania hulajnóg elektrycznych. "Uważam, że trzeba ucywilizować tę kwestię" - mówił na konferencji prasowej.

Elektryczne hulajnogi na minuty w Krakowie

"Mam świadomość, że to jest wygodny, tani i ekologiczny środek komunikacji, ale pewne rzeczy trzeba uregulować" - powiedział Majchrowski. Dodał, że kłopoty z hulajnogami elektrycznymi to problem nie tylko Krakowa, ale wszystkich większych miast, a dane ze szpitali i szpitalnych oddziałów ratunkowych wskazują, że dochodzi do coraz większej liczby wypadków, w których poszkodowani są użytkownicy hulajnóg oraz piesi.

Zapowiedzi Jacka Majchrowskiego

Majchrowski zapowiedział, że spotka się z przedstawicielami pięciu firm, które w Krakowie dysponują hulajnogami elektrycznymi. Poinformował też, że poprosił służby miejskie, które zbierają porzucone urządzenia, by deponowały je w biurze rzeczy znalezionych, gdzie właściciele mogą je odbierać.

"Najważniejszą rzeczą jest doprowadzenie do tego, aby nowy Sejm sprokurował ustawę dotyczącą tego problemu" - mówił prezydent Krakowa. Zapowiedział, że przedstawi parlamentarzystom z Małopolski propozycje konkretnych zapisów prawnych.

Inicjatywa Przyjaznego Krakowa

Radny prezydenckiego klubu Przyjazny Kraków Rafał Komarewicz przypomniał, że klub ten zgłosił dwa projekty uchwał: dotyczące zakazu poruszania się elektrycznymi hulajnogami po chodnikach i alejkach spacerowych w obrębie Parku Kulturowego, czyli na Rynku Głównym i okolicznych ulicach oraz zakazu ruchu w miejskich parkach. Dyskusja na ten temat ma się odbyć w Radzie Miasta za dwa tygodnie.

"Po wyborach skierujemy jako Przyjazny Kraków list do nowego ministra infrastruktury, aby jak najszybciej zajął się tymi sprawami" - dodał Komarewicz.