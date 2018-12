Kraków: Prokuratura zbada przyczyny śmierci mężczyzny w radiowozie

Krakowska prokuratura zbada przyczyny śmierci 38-letniego mężczyzny, który zmarł w czwartek w radiowozie straży miejskiej - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko. Z ustaleń wynika, że mężczyzna zmarł w drodze do izby wytrzeźwień.

Zdjęcie Samochody Straży Miejskiej w Krakowie /Jan Graczyński /East News

Jak wynika ze wstępnych ustaleń, 38-letni nietrzeźwy mężczyzna, Adam T. przebywał w czwartek popołudniu na przystanku MPK przy jednym z głównych rond w Krakowie. Przypadkowy przechodzień zaalarmował straż miejską, jednak przybyły na miejsce patrol nie dysponował odpowiednim radiowozem do przewozu osób nietrzeźwych, więc wezwano kolejny.



Kiedy funkcjonariusze odjechali z nietrzeźwym mężczyzną, by przewieźć go do izby wytrzeźwień, stracił on przytomność. Mimo akcji reanimacyjnej i wezwaniu pogotowania zmarł.

Reklama

"Zostały przeprowadzone oględziny miejsca i wstępne oględziny zwłok, na których nie ujawniono widocznych obrażeń ciała" - poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko.

Uczestniczący w interwencji funkcjonariusze straży miejskiej - jak podaje prokuratura - byli trzeźwi. Ustalono także, że zmarły mężczyzna od dłuższego czasu nadużywał alkoholu i cierpiał na padaczkę.

Prokurator zarządził przeprowadzenie sekcji zwłok. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku m.in. przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego.