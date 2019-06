Wprowadzenia w Polsce klimatycznego stanu wyjątkowego domagają się w rezolucji skierowanej do rządu i Sejmu krakowscy radni. Jak napisali, pod koniec 2018 r. naukowcy ogłosili, że ludzkości pozostało zaledwie 12 lat na zatrzymanie wzrostu temperatury na Ziemi.

Zdjęcie Protest pod hasłem "Wymieramy" we Wrocławiu to jeden z serii protestów klimatycznych /Magdalena Pasiewicz /East News

"Celem wprowadzenia klimatycznego stanu wyjątkowego jest pokazanie, że Polska poważnie podchodzi do problemu globalnego ocieplenia i zamierza realnie walczyć o zapobieżenie temu. W rezolucji oprócz wymiaru symbolicznego proponujemy dwa praktyczne działania: edukacyjne, czyli rozpoczęcie kampanii informującej mieszkańców, jak jest z globalnym ociepleniem, oraz powołanie speckomórki przy Ministerstwie Środowiska, której zadaniem będzie koordynacja działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w Polsce" - mówił pomysłodawca rezolucji, szef klubu radnych Kraków dla mieszkańców Łukasz Gibała.

Reklama

Przypomniał, że stan "zagrożenia klimatycznego" ogłosiło już ponad 400 miast i regionów, m.in. w Australii, Szwajcarii, USA i w Wielkiej Brytanii. Parlament tego ostatniego kraju jako pierwszy ogłosił klimatyczny stan wyjątkowy.

Dr Zofia Prokop z Wydziału Biologii UJ, pełnomocnik dziekana tego wydziału ds. kryzysu klimatyczno-ekologicznego, mówiła, że narastaniu tego kryzysu najbardziej "sprzyja to, że wciąż nie wierzymy, że on istnieje, myślimy, że nas nie dotyczy albo wierzymy, że poradzimy sobie z jego skutkami". "Niestety ten kryzys narasta w katastrofalnym tempie. Z wielu danych, które mogę przytoczyć, wynika, że ten czerwiec będzie rekordowy w Polsce w całej historii pomiarów temperatury. Będzie o ok. 5 stopni C od średniej temperatury notowanej w latach 1981-2010" - mówiła dr Prokop.

"Lokalnie nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z globalnymi zmianami klimatu" - mówił radny Łukasz Maślona z klubu Krakowa dla Mieszkańców. Jak zauważył Kraków był pierwszym miastem, które rozpoczął walkę z zanieczyszczeniem powietrza. "Ale ocieplenie klimatu to nie smog, wiele osób to myli. Im szybciej zajmiemy tym problemem, tym lepiej" - podkreślił.

Radny klubu Koalicji Obywatelskiej Wojciech Krzysztonek mówił, że ta rezolucja nie spowoduje spadku temperatury, ale "może sprawić, że wzrośnie do poziomu wrzenia dyskusja o zmianach klimatu".

"Destrukcja środowiska postępuje. Jeśli nadal będziemy bagatelizować problem, to przed nami bardzo czarny scenariusz" - powiedziała radna Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Jantos.

Reprezentantka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego Anna Osmańska mówiła, że wielu młodych ludzi jest świadomych tego, co się dzieje, a politycy wciąż nie. "Proszę was, żebyście nie żyli na kredyt i nie załatwiali nam naszej przyszłości" - apelowała.

W rezolucji zapisano, że wzrost temperatury na świecie jest ściśle związany z emisją gazów cieplarnianych, za które "odpowiada w dużej mierze przemysł energetyczny oparty na nieodnawialnych źródłach energii". "Konieczne jest więc natychmiastowe podjęcie działań mających na celu zwiększenie udziału energii odnawialnej w ogólnym zużyciu w Polsce" - podkreślili jej autorzy. Zaproponowali, by przy Ministrze Środowiska powstała speckomórka, która będzie w skali kraju nadzorować skoordynowane działania na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.