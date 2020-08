Kraków: Wyłudzenia metodą "na policjanta". Akt oskarżenia przeciwko 33-latce

Krakowska prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko 33-letniej Beacie A., której zarzucono, że stosując tzw. metodę "na policjanta", wyłudziła od sześciu osób ponad 170 tys. zł i 1,7 tys. dolarów amerykańskich. Grozi jej za to do 12 lat więzienia.

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko poinformował w czwartek (27 sierpnia), że oskarżona w toku postępowania przyznała się do popełnienia zarzucanych jej czynów i wskazała miejsca ich dokonania. Przestępstw tych dopuściła się w recydywie.

W czasie przeszukania u Beaty A. znaleziono także środki odurzające i substancje psychotropowe.

Według ustaleń prokuratury kobieta w grupie przestępczej pełniła rolę tzw. osoby odbierającej. Dzwoniła pod przypadkowe numery i przedstawiając się jako funkcjonariuszka CBŚP, wmawiała pokrzywdzonym, że w rejonie ich zamieszkania grasują przestępcy, którzy zamierzają ich okraść. Z tego powodu osoby te powinny oddać posiadane pieniądze policjantce, która się z nimi skontaktuje.

Prokurator Hnatko zaznaczył, że oskarżona działała w grupie przestępczej z innymi osobami, ale dotychczas nie zostały one ustalone.