Kraków: Zaginęła 17-latka

Funkcjonariusze z krakowskiej policji proszą o pomoc w odnalezieniu 17-letniej Pauliny Zakrockiej.

Zdjęcie Policja opublikowała zdjęcie zaginionej /Policja

Zaginiona po raz ostatni widziana była w Krakowie przy ul. Meiselsa, skąd udała się w nieznanym kierunku i do chwili obecnej nie nawiązała kontaktu z rodziną.

17-letnia Paulina Zakrocka ma ok. 170 cm wzrostu, waży ok. 50 kg, jest szczupłej budowy ciała, ma blond włosy do ramion i brązowe oczy.



W dniu zaginięcia ubrana była w czarną kurtkę z futrem przy kapturze, szare spodnie oraz buty sportowe marki Nike. Miała na sobie chustę w kratę.

Osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje o zaginionej, proszone są o kontakt z policją: nr tel. 12 61 53 521, 12 61 53 060. 12 61 52 910 lub 112.