Kraków: ​Znów można wchodzić na kopiec Kościuszki

Krakowski kopiec Kościuszki został ponownie otwarty. Dla odwiedzających dostępna jest zewnętrzna część rekreacyjna i widokowa oraz wejście na szczyt, ale część muzealna i wystawy pozostają zamknięte.

Zdjęcie ​Kopiec Kościuszki w Krakowie /Robert Neumann /Agencja FORUM

"Zachęcamy wszystkich krakowian do odwiedzania kopca i odkrywania go na nowo. Przed majowym świętem kopiec został ozdobiony długą biało-czerwoną flagą, to niezwykły widok" - podkreślił we wtorek prezes komitetu kopca Kościuszki w Krakowie Mieczysław Rokosz.

Reklama

Z powodu panującej w kraju epidemii koronawirusa miejsce to zostało tymczasowo zamknięte - po raz czwarty w swojej 200-letniej historii. Teraz można je ponownie odwiedzać.

"To ewenement, bo do tej pory kopiec był zamknięty tylko trzy razy - przez Austriaków podczas I wojny światowej, przez Niemców w czasie II wojny światowej, a także w 1997 roku, podczas remontu po katastrofie geologicznej" - wyjaśnił prezes.

Konieczne jest jednak zachowanie zasad bezpieczeństwa i odpowiedniej odległości. Zwiedzanie odbywa się zatem jednokierunkowo, alejkami spacerowymi o łącznej długości 1000 m i 1,65 m szerokości. Z kolei na platformie widokowej mogą przebywać nie więcej niż cztery osoby równocześnie. O konieczności zachowania zasad krakowianom przypominają tablice informacyjne.