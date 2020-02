​Krakowska prokuratura przejęła sprawę wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej

Krakowska prokuratura okręgowa zajmie się sprawą tragicznego wypadku w Bukowinie Tatrzańskiej, w którym śmierć poniosły trzy osoby - poinformował w poniedziałek prok. Janusz Hnatko.

Zdjęcie W wyniku zdarzenia zginęły trzy osoby / Marcin Szkodzinski /Agencja FORUM

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Krakowie Janusz Hnatko, "obecnie postępowanie prowadzone jest w zakresie przyczyn i skutków tego zdarzenia". Wyjaśnił, że badane są także "wątki związane z budową, osadzeniem oraz dotychczasowym użytkowaniem obiektu funkcjonującego jako wypożyczalnia sprzętu narciarskiego". "Badane są także działania organów administracji publicznej, w których kompetencji leży nadzór nad budową i użytkowaniem tego typu budowli" - wskazał.

Z informacji przekazanych przez rzecznika wynika, że trwa także analiza materiałów zgromadzonych przez Prokuraturę Rejonową w Zakopanem, która do tej pory prowadziła śledztwo. Po zakończeniu tej analizy zostaną podjęte decyzje, co do dalszych czynności w sprawie.

Dotychczas właściciel wypożyczalni nart, z której pod naporem wiatru został zerwany dach zabijając trzy osoby, usłyszał jeden zarzut popełnienia samowoli budowlanej. Przyznał się do winy. Sprawę do prokuratury okręgowej przekazano na mocy decyzji Prokuratora Regionalnego w Krakowie.

Do tragicznego wypadku doszło w zeszły poniedziałek na parkingu przy górnej stacji wyciągu narciarskiego Rusiń-Ski w Bukowinie Tatrzańskiej. Zerwany dach z wypożyczalni sprzętu narciarskiego spadł wprost na cztery osoby, które przyjechały na zimowy wypoczynek z Warszawy. Mimo reanimacji na miejscu zdarzenia, nie udało się uratować 52-latki i jej 15-letniej córki. 21-latka - druga córka zmarłej kobiety - w bardzo ciężkim stanie została przewieziona do szpitala w Nowym Targu, gdzie zmarła wieczorem tego samego dnia. Kolejny poszkodowany to 16-latek, który z urazami głowy i stłuczeniem barku trafił do szpitala w Zakopanem. Chłopak jest spokrewniony z ofiarami wypadku.